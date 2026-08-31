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Газета.ру

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Фермеры начали в шутку приносить в МФЦ кур из-за требований Россельхознадзора

Фермеры начали в шутку приносить в МФЦ кур из-за требований Россельхознадзора

Россияне, владельцы подсобных хозяйств, начали приносить в многофункциональные центры (МФЦ) своих куриц и петухов, объясняя это новыми требованиями Россельхознадзора.

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