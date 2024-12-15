НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Бруну стал рекордсменом «МЮ» по голам с пенальти в АПЛ, обойдя Руни. Португалец реализовал 21 из 25 попыток

В матче с «Манчестер Сити» (2:1) полузащитник забил с 11-метровой отметки на 88-й минуте. Бруну реализовал 21 из 25 пенальти в матчах АПЛ и достиг лучшего результата в истории клуба по голам с точки в лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх