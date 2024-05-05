Бомбардировки без бомбардировщиков, или куда полетят российские «стратеги»

Продолжаем тематику российской стратегической авиации, ранее рассмотренную в материалах Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто и Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов.