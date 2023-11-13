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«Я всех похороню»: Кушанашвили разозлился после слухов о его здоровье

«Я всех похороню»: Кушанашвили разозлился после слухов о его здоровье

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Российский журналист Отар Кушанашвили выложил гневное видеосообщение в соцсети после слухов о его госпитализации, пообещав «похоронить всех», кто распространяет ложную информацию о его состоянии.

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