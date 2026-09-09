Тарифная схема Трампа оставила США без денег

В июне 2026 года тарифная машина Дональда Трампа начала работать в обратную сторону. Впервые за всю историю наблюдений чистый баланс по таможенным пошлинам ушел в глубокий минус: возвраты импортерам превысили новые сборы на 26 млрд долларов.
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