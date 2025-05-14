25 лет Волге ГАЗ-3111

Щедрый на юбилеи 2025 год продолжается. Экстравагантная и экзотичная Волга модели 3111 добралась до конвейера ГАЗа четверть назад — торжественный запуск ее производства состоялся в канун нового 2000 года.
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