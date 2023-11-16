Небензя: СБ ООН должен принять резолюцию для прекращения огня на Ближнем Востоке

Российская сторона рассчитывает на то, что Совет Безопасности ООН примет полноценную и сильную резолюцию, которая будет содержать призыв к немедленному прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины.
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