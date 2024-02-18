🔭 Для молодых учёных в Крыму есть много возможностей За последние 10 лет Крымская обсерватория получила терабайты данных о различных звёздах и объектах.
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🔭 Для молодых учёных в Крыму есть много возможностей За последние 10 лет Крымская обсерватория получила терабайты данных о различных звёздах и объектах.