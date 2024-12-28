#Cводка на утро 28 декабря 2024 года ▪ Ночью в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА.
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#Cводка на утро 28 декабря 2024 года ▪ Ночью в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА.
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