Париж грозит, что Москва ответит за Nestlé

Лидер французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и её однопартиец Жордан Барделла осудили решение президента России Владимира Путина о передаче российских активов компаний Auchan и Nestlé во временное управление структуре «Л.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Обещания по ужест...
- ЛС Обещания по ужест...
- VG Шойгу: попытки За...
ПОТЕРПИТЕ МАДАМ! ЗУД ПРОХОДИТ ДАЖЕ В НЕУДОБНОМ МЕСТЕ И В ГОЛОВЕ ТО ЖЕ!
Ле Пен хочет показать, что она не друг России и давит на педаль, надеясь привлечь избирателей русофобов, однако кто же её допустит до власти?
Будем выпускать конфеты "Попробуй отбери"
Пущай лягушатники посчитают скока они нам подлянок сделали санкциями, да и шоколад наш испохабили до....