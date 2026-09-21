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Аргументы недели

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Париж грозит, что Москва ответит за Nestlé

Париж грозит, что Москва ответит за Nestlé

Лидер французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и её однопартиец Жордан Барделла осудили решение президента России Владимира Путина о передаче российских активов компаний Auchan и Nestlé во временное управление структуре «Л.

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