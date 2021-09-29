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Стинг отпразднует юбилей новыми песнями и, возможно, приедет в Россию

Стинг отпразднует юбилей новыми песнями и, возможно, приедет в Россию

Автор таких "поколенческих" хитов, как Fragile, Englishman in New York, Desert Rose и, конечно, Russians - той песни, которая тоже стала предвестником окончания "холодной войны", тогда в 80-е, став для кого-то в США почти откровением и упреком.

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