# Чернильница Вы когда-нибудь слышали про Сафари? Уверен, что слышали и конечно же. В наше толерантное время мы представляем это как классическую поездку по Африке на автомобиле, только вместо оружия в руках человека находится фотоаппарат и все это уже больше похоже на фото охоту.
Трое приезжих с оружием гонялись за девочками 12-лет. Русская община нашла «героев»
Комментарии
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людмила пригарина
"Как выяснилось, стреляли они из простого "пугача" с пистонами," Ну да, ну да, все они ходят с "пугачами" и детскими пластмассовыми ножичками для "игры" с русскими детьми. В Крокусе тоже из "игрушек " людей беззащитных убивали? Хватит нас за "лохов" и "планктон" держать. Натворили дел, убирайте и вычищайте свои огрехи. А про "толерантнось" расскажите погибшим и пострадавшим. Достали уже.
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3 час.
Андрей
Россия стала проходным двором для всех подряд.
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2 час.
С
Сибириканец
Можно без смертной казни. Просто отрезать этим подонкам член вместе с яйцами. Пара секунд и все.
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15 мин.
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