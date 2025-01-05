Медвежий угол
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Медвежий угол

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Трое приезжих с оружием гонялись за девочками 12-лет. Русская община нашла «героев»

Трое приезжих с оружием гонялись за девочками 12-лет. Русская община нашла «героев»

# Чернильница Вы когда-нибудь слышали про Сафари? Уверен, что слышали и конечно же. В наше толерантное время мы представляем это как классическую поездку по Африке на автомобиле, только вместо оружия в руках человека находится фотоаппарат и все это уже больше похоже на фото охоту.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;Как выяснилось, стреляли они из простого &quot;пугача&quot; с пистонами,&quot; Ну да, ну да, все они ходят с &quot;пугачами&quot; и детскими пластмассовыми ножичками для &quot;игры&quot; с русскими детьми. В Крокусе тоже из &quot;игрушек &quot; людей беззащитных убивали? Хватит нас за &quot;лохов&quot; и &quot;планктон&quot; держать. Натворили дел, убирайте и вычищайте свои огрехи. А про &quot;толерантнось&quot; расскажите погибшим и пострадавшим. Достали уже.
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3 час.
Андрей
Россия стала проходным двором для всех подряд.
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2 час.
С
Сибириканец
Можно без смертной казни. Просто отрезать этим подонкам член вместе с яйцами. Пара секунд и все.
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