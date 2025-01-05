Трое приезжих с оружием гонялись за девочками 12-лет. Русская община нашла «героев»

людмила пригарина

"Как выяснилось, стреляли они из простого "пугача" с пистонами," Ну да, ну да, все они ходят с "пугачами" и детскими пластмассовыми ножичками для "игры" с русскими детьми. В Крокусе тоже из "игрушек " людей беззащитных убивали? Хватит нас за "лохов" и "планктон" держать. Натворили дел, убирайте и вычищайте свои огрехи. А про "толерантнось" расскажите погибшим и пострадавшим. Достали уже.