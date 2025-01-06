Intel представила чипсеты B860 и H810 для недорогих плат для Core Ultra 200 Компания Intel о...

Intel представила чипсеты B860 и H810 для недорогих плат для Core Ultra 200Компания Intel официально представила чипсеты B860 и H810, предназначенные для использования в составе относительно недорогих материнских плат для настольных процессоров Core Ultra 200.
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