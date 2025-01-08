Пентагон ответил, будут ли отправлены Украине вертолеты Blackhawk

США не передадут Украине вертолеты Blackhawk, но ищут подходящие опции Соединенные Штаты пока не смогли принять решение об отправке на территорию Украины многоцелевых вертолетов Blackhawk, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.