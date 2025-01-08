Пентагон ответил, будут ли отправлены Украине вертолеты Blackhawk

США не передадут Украине вертолеты Blackhawk, но ищут подходящие опции Соединенные Штаты пока не смогли принять решение об отправке на территорию Украины многоцелевых вертолетов Blackhawk, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии