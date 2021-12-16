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В Республике Саха (Якутия) пресекли незаконный оборот алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

В Республике Саха (Якутия) пресекли незаконный оборот алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) пресекли незаконный оборот алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

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