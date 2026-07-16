На Украине начались митинги против отставки главы Минобороны

В Киеве проходят акции в поддержку ушедшего в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Участники митинга собрались возле театра имени Франко в центре столицы и скандируют: "Федоров – министр обороны".
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