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Журнал «Профиль»

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На Украине начались митинги против отставки главы Минобороны

В Киеве проходят акции в поддержку ушедшего в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Участники митинга собрались возле театра имени Франко в центре столицы и скандируют: "Федоров – министр обороны".

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