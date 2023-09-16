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Советник Сальдо заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне

Советник Сальдо заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне

Внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил в субботу, 16 сентября, о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

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