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Кубок Будущего. Россия U17 сыграет с Казахстаном U20, Россия U18 – с Беларусью U20

Сегодня в Минске пройдут решающие матчи Кубка Будущего.  В турнире участвуют две юниорские сборные России (до 17 и до 18 лет), а также молодежные сборные Казахстана и Беларуси.

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