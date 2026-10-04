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Русский Днепропетровск

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Ударили в секретный штаб разведки. ВС РФ заставили Днепропетровск «онеметь»

Ударили в секретный штаб разведки. ВС РФ заставили Днепропетровск «онеметь»

Владимир Рифов 4 октября 2026 г., 11:41   Российские войска поразили одиночным ударом БПЛА главное здание «Укртелекома», сообщают местные жители ….

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