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За рулем

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Названы главные ошибки водителей летом, которые стремительно убивают мотор

Названы главные ошибки водителей летом, которые стремительно убивают мотор

По данным Pravda.Ru, с приходом летней жары подкапотное пространство автомобиля превращается в настоящую печь – когда температура за бортом переваливает за +30 градусов, техника начинает испытывать колоссальные нагрузки.

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