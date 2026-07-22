Названы главные ошибки водителей летом, которые стремительно убивают мотор

По данным Pravda.Ru, с приходом летней жары подкапотное пространство автомобиля превращается в настоящую печь – когда температура за бортом переваливает за +30 градусов, техника начинает испытывать колоссальные нагрузки.
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