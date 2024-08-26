Житель Рыбинска предстанет перед судом за подготовку теракта на «Воентелекоме»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбинска Станислава Серова, которого задержали в январе по обвинению в подготовке террористического акта группой лиц на территории предприятия «Воентелеком» в Ярославской области.
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