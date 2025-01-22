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Царьград

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Крышка закрывается. Великую Новосёлку русские окружили с трёх сторон. Свежая сводка с фронтов СВО

Крышка закрывается. Великую Новосёлку русские окружили с трёх сторон. Свежая сводка с фронтов СВО

Украинские боевики надеются на лучший исход, но выживут в этой кровавой "мясорубке" далеко не все.Украинские боевики попали в настоящий «котёл» в Великой Новосёлке.

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