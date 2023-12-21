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В Telegram распространяется новая мошенническая схема

Мошенники освоили новый способ похищения денег со счетов граждан, используя возможности подписки Telegram Premium и спекулируя на вступившем в этом году законе, который в том числе регулирует коммуникации банков с клиентами в мессенджерах.

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