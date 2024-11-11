Пробка на 7,5 км растянулась на КАД у Мурино из-за ремонта Длинная пробка собралась на КАД в районе Мурино утром 11 ноября.
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Пробка на 7,5 км растянулась на КАД у Мурино из-за ремонта Длинная пробка собралась на КАД в районе Мурино утром 11 ноября.