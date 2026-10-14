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Treasury imposes $1.21B in penalties on Bank of America

The U.S. Treasury imposed three separate penalties totaling more than $1.21 billion against Bank of America for sanctions and other violations.

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