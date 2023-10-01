Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: у Genesis появился купеобразный кроссовер GV80 Coupe, Mercedes-AMG GLC Coupe лишился моторов V6 и V8, BMW приоткрыла внешность нового X2, Porsche выпустила коллекционный спорткар 911 GT3 R rennsport, а Mercedes-Benz сертифицировал автопилот третьего уровня в США.