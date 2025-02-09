Царьград
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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ❤️Храни Тебя Бог👊👊🙏🙏🙏Полз три километр...
  • Амара Карпова
    После этого электроэнергия в нищей Литве подорожало почти 3 раза😂а это животное🤮радуется😂дебилы💩"Goodbye, Russia!...
  • Андрей Зарубкин
    Кизяк для приготовления пищи и отопления уже насушили?"Goodbye, Russia!...

Алиев дерзит и надеется, что Кремль блефует. Но сыграет ли его ставка?

Алиев дерзит и надеется, что Кремль блефует. Но сыграет ли его ставка?

Азербайджанский президент Ильхам Алиев однозначно демонстрирует, что делает ставку против Москвы. Он то говорит о газовых контрактах с ЕС, то заявляет о совместных учениях с Турцией, то намекает на сближение с НАТО.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
Про два стула, на которых хреново сидеть, мы наслышаны. История ничему не учит?
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Первый что -ли ? Не последний это точно !Хуевые ученики были в МГИМО!Весьма посредственные !Не в отца точно ,обмылок!
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16 час.
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