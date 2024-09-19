Стало известно, кто виноват в срыве концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

Выступление известного артиста должно было состояться 26 октября, но организаторы подвели.Представители известного исполнителя Стаса Михайлова назвали виновных в срыве концерта, который должен был состояться в Екатеринбурге 26 октября.
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