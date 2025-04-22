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Врач Каневская: вред здоровью наносит ультраобработанная пища

Врач Каневская: вред здоровью наносит ультраобработанная пища

Всем хорошо известны случаи непереносимости молока и молочных продуктов, и чаще всего виной вздутия и диареи является непереносимость молочного сахара — лактозы, а отказ от молочных продуктов полностью купирует симптомы.

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