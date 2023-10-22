Блинкен провёл переговоры с премьер-министром Ливана

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в субботу, 21 октября, провёл переговоры с исполняющим обязанности главы ливанского правительства Наджибом Микарти, в ходе которых предупредил об опасности в случае втягивания Ливана в конфликт с Тель-Авивом.