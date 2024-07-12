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Антимонопольная служба призывает вернуться к запрету экспорта бензина с августа

Антимонопольная служба призывает вернуться к запрету экспорта бензина с августа

Это позволит насытить рынок в период повышенного спроса. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, и ФАС говорит, что продление этой меры не обсуждаетсяФедеральная антимонопольная служба выступает за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа.

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