Антимонопольная служба призывает вернуться к запрету экспорта бензина с августа

Это позволит насытить рынок в период повышенного спроса. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, и ФАС говорит, что продление этой меры не обсуждаетсяФедеральная антимонопольная служба выступает за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии