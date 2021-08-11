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В Нигерии отравленная еда унесла жизни 24 членов семьи из 26

В Нигерии отравленная еда унесла жизни 24 членов семьи из 26

В районе Иса штата Сокото в Нигерии разом скончались 24 члена семьи из 26 человек. Причина массовой смерти — отравленная еда, сообщает местное новостное агентство NAN со ссылкой на уполномоченного по вопросам здравоохранения в штате Али Иннаме.

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