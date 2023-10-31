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Крымское информационное агентство

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В Ливадийском дворце пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

В Ливадийском дворце пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

4 ноября в Ливадийском дворце пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств». Как сообщают организаторы, для гостей подготовили обзорную экскурсию по бывшей резиденции Романовых, которая была построена в конце XIX века по проекту архитектора Николая Краснова.

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