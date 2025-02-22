Командир «БАРС-Брянск» рассказал о формировании подразделения и его успехах

Становление нового подразделения – всегда сложный путь, особенно если начинать с нуля. Командир добровольческого отряда «БАРС-Брянск» Сергей Антошин в интервью поделился подробностями о создании формирования, первых испытаниях и ответственности, которую взял на себя.
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