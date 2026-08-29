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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадейкин о переходе в «Автомобилист»: «С Кудашовым был личный разговор перед подписанием, он проявил заинтересованность»

Нападающий « Автомобилиста »  Александр Кадейкин  высказался о своем переходе в клуб. «С Кудашовым был личный разговор перед подписанием, он проявил заинтересованность.

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