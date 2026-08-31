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«Краснодар» – явный фаворит РПЛ по версии Opta. «Зенит» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 4-е

Opta обновила шансы клубов РПЛ на итоговое первое место после 5 туров Главным фаворитом является «Краснодар», набравший 18 из 18 очков на старте сезона.

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