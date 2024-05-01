Как россиянину получить образование в Индии и Китае

Создать альтернативный рейтинг высших учебных заведений стран БРИКС профильные министры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР — стран, которые изначально и вошли в это объединение, — договорились в 2023 году.
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