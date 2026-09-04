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Аргументы недели

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Москвичка получила 8 лет колонии за перевод 7 тысяч рублей на Украину террористической организации «Азов»*

Москвичка получила 8 лет колонии за перевод 7 тысяч рублей на Украину террористической организации «Азов»*

Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку, уроженку Украины, работавшую массажистом-эстетистом, к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещенного в России террористического батальона «Азов»*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

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