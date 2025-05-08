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Байрона Скотта обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в 1987 году

64-летнего бывшего баскетболиста и тренера обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в 1987 году. Самому Скотту было 26, игрок «Лейкерс» посетил школу, в которой и произошел инцидент, во время праздничного мероприятия с участием команды.

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