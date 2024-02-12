"В ТЫЛУ ВЫ ТОЖЕ НЕ НУЖНЫ, УБИРАЙТЕСЬ НАВСЕГДА": КИРКОРОВА И КОМПАНИЮ ПОСЛАЛИ С ФРОНТА

ВАДИМ ЕГОРОВ Русская певица Ольга Кормухина публично подняла острый вопрос: а нужны ли нашим воинам и жителям военных территорий те, кто ещё вчера фотографировался с рэпером, что пришёл на вечеринку в одном носке, да и то на причинном месте? И нужны вообще эти звёзды обновляющейся в горнилах жестоких испытаний России? Кормухину поддержали фронтовики: "Снимайте свои перья и надевайте каски".