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"В ТЫЛУ ВЫ ТОЖЕ НЕ НУЖНЫ, УБИРАЙТЕСЬ НАВСЕГДА": КИРКОРОВА И КОМПАНИЮ ПОСЛАЛИ С ФРОНТА

"В ТЫЛУ ВЫ ТОЖЕ НЕ НУЖНЫ, УБИРАЙТЕСЬ НАВСЕГДА": КИРКОРОВА И КОМПАНИЮ ПОСЛАЛИ С ФРОНТА

ВАДИМ ЕГОРОВ Русская певица Ольга Кормухина публично подняла острый вопрос: а нужны ли нашим воинам и жителям военных территорий те, кто ещё вчера фотографировался с рэпером, что пришёл на вечеринку в одном носке, да и то на причинном месте? И нужны вообще эти звёзды обновляющейся в горнилах жестоких испытаний России? Кормухину поддержали фронтовики: "Снимайте свои перья и надевайте каски".

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