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На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября

На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября

В Киеве прошли переговоры спецпосланников Трампа с украинскими властями. Американцы привезли некий мирный план, детали которого просочились в СМИ.

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