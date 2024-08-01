В парке имени 850-летия Москвы прошел праздник безопасности

Праздник безопасности состоялся в Парке имени 850-летия Москвы. Сотрудники МЧС России организовали для отдыхающих показ полнометражного художественного фильма «Огонь», повествующего о героической профессии и настоящем мужестве пожарных.
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