Очевидец рассказал о спасении пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Очевидцы падения пассажирского автобуса в реку Мойка в центре Санкт-Петербурга сразу стали спасать людей, рассказал 11 мая «Известиям» судоводитель подразделения транспортной безопасности «Безопасность на воде» Филипп Авдеев.
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