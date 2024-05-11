ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Таинственный остров всплывает?Землетрясение маг...
  • Eduard
    Сам "Миротворец" удавить пора!Израильскую участ...
  • Влад Владимиров
    Одно мне, увы, сейчас здесь совершенно не понятно: откуда в головах кого то, блин, рождается такая дурь? Чтобы доста...Мотоклуб «Ночные ...

Очевидец рассказал о спасении пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Очевидец рассказал о спасении пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Очевидцы падения пассажирского автобуса в реку Мойка в центре Санкт-Петербурга сразу стали спасать людей, рассказал 11 мая «Известиям» судоводитель подразделения транспортной безопасности «Безопасность на воде» Филипп Авдеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх