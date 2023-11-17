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Военное обозрение

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Украинский военнослужащий: Стоит отказаться от цели по возвращению Донбасса и Крыма военным путём

Украинский военнослужащий: Стоит отказаться от цели по возвращению Донбасса и Крыма военным путём

На фоне возросшего числа публикация в западных СМИ о том, что с победой над Россией на поле боя возникли сложности, обращают на себя внимание и заявления украинских военных.

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