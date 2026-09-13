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Герой России Гаспарян: День танкиста объединяет людей особой закалки

Герой России Гаспарян: День танкиста объединяет людей особой закалки

Герой России, участник президентской программы «Время героев», командир центра «ВОИН» Андраник Гаспарян назвал праздником мужества, характера и верности воинскому долгу День танкиста, который отмечается в этом году 13 сентября.

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