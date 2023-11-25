День российского военного миротворца

Сегодня в нашей стране отмечается важный профессиональный праздник – День российского миротворца. Эта дата посвящена людям, которые являются олицетворением России в качестве гаранта мира в любой точке нашей планеты.
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