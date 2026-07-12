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«Питтсбургу» интересен Элиас Петтерсон, но сделка далека от завершения. «Ванкувер» не просил форварда отозвать пункт о запрете на обмен (Рик Даливал)

Инсайдер Рик Даливал сообщил, что «Питтсбург» интересуется форвардом « Ванкувера » Элиасом Петтерссоном .

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