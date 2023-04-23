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У «Юве» 3 поражения подряд в Серии А и 1 победа в 6 последних матчах во всех турнирах

У «Юве» 3 поражения подряд в Серии А и 1 победа в 6 последних матчах во всех турнирах

В 31-м туре Серии А «Ювентус» уступил «Наполи» (0:1), пропустив гол на 3-й добавленной минуте. «Бьянконери» проигрывают в трех подряд матчах Серии А – ранее «Ювентус» уступил «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (1:2).

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