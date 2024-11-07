Экономист Леднева допустила повторение «черного вторника» в России

Завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия», эксперт Ольга Леднева оценила вероятность повторения событий «черного вторника» 1994 года, когда в России произошло кратковременное обрушение курса рубля.
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