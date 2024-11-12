В Уфе медики назвали способы профилактики сахарного диабета

Врачи уфимской городской больницы №5 рассказали, как снизить риск возникновения сахарного диабета. Заболевание развивается, когда организм утрачивает способность правильно усваивать глюкозу, что ведет к ее повышенному уровню в крови.
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